Pellè verpest debuut Cruijff in Chinese competitie

Belgen lopen weg met Ossenaar Danjuma: 'Kan een sensatie worden'

11:00 Arnaut 'Danjuma' Groeneveld is dé naam momenteel in België. De Ossenaar heeft in amper drie competitiewedstrijden de harten van de Club Brugge-fans gestolen. Ook de Belgische pers was lovend na zijn wervelende optreden van vrijdagavond.