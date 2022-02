Penaltyheld Mané schrijft historie met Senegal, maar de betraande Salah kan snel revanche nemen

De blik na afloop is er een zoals die tussen buurmannen op straat. Want ja, natuurlijk kennen ze elkaar, Sadio Mané en Mo Salah. Als hun broekzak zelfs. Maar voor veel meer dan een korte begroeting voelen beiden blijkbaar weinig. Die komt later wel weer, op Anfield, gewoonlijk domein van de Liverpool-sterren. Nu is er vooral die ene wetenschap die hun stemming bepaalt. En dat is dat de strijd tussen de twee beste voetballers van het Afrikaanse continent in het voordeel is uitgepakt van Mané’s Senegal, dat in de Afrika Cup-finale de noodzakelijke penalty’s beter nam dan Salah’s Egypte. Het emotioneert beiden zichtbaar, elk op hun manier.