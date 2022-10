Pep Guardiola bekogeld met muntjes door Liverpool-fans: ‘Allemaal mis, volgend jaar beter’

In een behoorlijk verhitte kraker dacht Foden acht minuten na rust de 0-1 te maken. Uiteindelijk constateerde de VAR een overtreding van Erling Haaland, waarna de feestvreugde bij Guardiola en consorten ruw verstoord werd. Wat de Spanjaard überhaupt van die afgekeurde goal vond? ,,Dit is Anfield", beantwoordde hij. Wat hij daarmee bedoelde? ,,Dit is Anfield. Ik heb van de scheidsrechter alleen maar ‘speel door, speel door’ gehoord, maar in deze situatie niet.”

Over het feit dat hij muntjes naar zich toegeworpen had gekregen, maakte hij zich minder druk. ,,Al die muntjes... Ze hebben het geprobeerd, maar allemaal mis. Volgende keer beter. Volgend jaar proberen ze het vast opnieuw", zei Guardiola, die wel de excuses van collega Jürgen Klopp kreeg. ,,Oh, dat is vreselijk. Dat spijt me en ik bied mijn excuses ervoor aan. Ik had geen idee dat dit gebeurd was, maar dit zou nooit mogen gebeuren", zei de Duitse Liverpool-manager.

Liverpool kwam bovendien met een statement: ,,We zijn bewust van het feit dat er voorwerpen gegooid zijn richting de ruimte voor de technische staf. Dat is totaal onacceptabel en niet de standaard van het gedrag dat we op Anfield willen zien. Dit incident zal worden onderzocht en de daders zullen worden gestraft, inclusief een levenslang stadionverbod.”

Het was echter niet het enige statement van The Reds. Ook zouden er kwetsende spreekkoren hebben geklonken vanuit het vak met Manchester City-fans met betrekking tot de Hillsbouroughramp waarbij 96 Liverpool-fans om het leven kwamen. ,,Bovendien is het uitvak met graffititeksten beklad, die dezelfde strekking hebben als het gezang. We weten hoeveel impact dit heeft op de families van de slachtoffers en de overlevenden van de ramp. We zullen met autoriteiten en Manchester City samenwerken om deze liederen uit de stadions te verbannen", aldus het statement van Liverpool.

