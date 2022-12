Pep Guardiola kan weer niet beschikken over Kalvin Phillips: ‘Hij kwam met overgewicht terug van WK’

Middenvelder Kalvin Phillips is met overgewicht teruggekomen van het WK in Qatar en is voorlopig niet inzetbaar voor Manchester City.

Manchester City speelt woensdagavond (21.00 uur) de uitwedstrijd tegen Leeds United. Volgens Manchester City-coach Pep Guardiola verkeert de 27-jarige international niet in goede conditie.



25-voudig international Phillips kwam op de eindronde van het WK als invaller slechts twee keer in actie, een halfuur tegen Wales (3-0 winst) en acht minuten tegen Senegal (3-0 winst). Manchester City kwam donderdagavond al in actie in de League Cup tegen Liverpool (3-2 winst), maar ook toen zat Phillips nog niet bij de wedstrijdselectie.

Voor Manchester City speelde de middenvelder vanwege een schouderblessure dit seizoen ook nauwelijks (pas vier wedstrijden) sinds zijn overgang van Leeds United afgelopen zomer voor het bedrag van 49 miljoen euro. Ook als de landskampioen de competitie hervat aanstaande woensdag tegen Leeds United zal Phillips er niet bij zijn, zei de trainer.

,,Hij is niet geblesseerd, maar hij is met overgewicht teruggekeerd”, stelde Guardiola. ,,Ik weet niet waarom. Hij is niet teruggekomen in de conditie om te kunnen trainen en te spelen. Daarom kan hij niet spelen. Als hij inzetbaar is, zal hij spelen, omdat we hem nodig hebben.”

Guardiola liet niets los of hij teleurgesteld was over de staat waarin Phillips was teruggekeerd. ,,Dat is een privégesprek met Kalvin”, zei hij.

De Engelse voetbalbond FA en de zaakwaarnemers van Phillips wilden niet op de uitspraken van Guardiola reageren.

Volledig scherm Kalvin Phillips in het shirt van Manchester City. © REUTERS

