Pep Guardiola wil zondag voor eigen publiek kampioen worden: ‘De Premier League blijft de mooiste prijs’

Malen zet topvorm door met goal tegen Möncheng­lad­bach

Donyell Malen opende de score tegen Borussia Mönchengladbach. De Oranje-international is de man in vorm bij de ploeg. Hij scoorde acht keer en gaf vijf assists in acht competitiewedstrijden. Dortmund blijft hierdoor in het spoor van koploper Bayern München.