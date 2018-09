Pereiro maakt eerste interlanddoelpunt voor Uruguay

Gastón Pereiro heeft zijn eerste interlanddoelpunt voor Uruguay gemaakt en de PSV'er deed dat uitgerekend tegen Hirving Lozano en Érick Gutiérrez, zijn Mexicaanse ploeggenoten in Eindhoven. De Uruguayanen wonnen in Houston in een oefenduel met 4-1 van Mexico, mede ook dankzij twee treffers van Luis Suárez.

Uruguay nam in de 21ste minuut de leiding door een doelpunt van José Maria Gimenez, maar het stond binnen de kortste keren weer gelijk via een benutte strafschop. Lozano was onderuitgehaald waarna Raul Jimenez vanaf de penaltystip voor de 1-1 zorgde. Daarna was het tijd voor Suárez, die eerst uit een vrije trap knap raakschoot en even later vanaf de strafschop een stiftje á la Panenka produceerde. Pereiro maakte na rust de vierde Uruguayaanse treffer met een kopbal, op aangeven van Suárez.

Argentinië versloeg met Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis Guatamala met 3-0. Lionel Messi ontbrak in Los Angeles waar Gonzalo Martinez (strafschop), Giovani Lo Celso en Giovanni Simeone de doelpunten maakten. De laatste, debutant in de Argentijnse ploeg, is de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone.