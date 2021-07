Peru naar halve finales Copa América na spektakelstuk en penalty’s tegen Paraguay

In de halve finale ontmoet Peru maandag gastland Brazilië, dat vrijdagavond met moeite won van Chili (1-0). De halve eindstrijd is daarmee een herhaling van de finale van twee jaar geleden, toen Brazilië zich in het Maracanã van Rio de Janeiro tot Zuid-Amerikaans kampioen kroonde door een 3-1 zege op Peru.

Paraguay had sinds 2014 al zeven duels op rij niet gewonnen van Peru, maar kwam vroeg in het duel op voorsprong door een goal van aanvoerder Gustavo Gómez, die na elf minuten binnentikte nadat doelman Pedro Gallese een schot niet klemvast kreeg.

Peru knokte zich terug aan de hand van de snelle buitenspeler Andre Carrillo, die telkens voor gevaar zorgde en nog voor rust twee kansen creëerde die beide door Gianluca Lapadula werden verzilverd. De Peruviaan met Italiaanse roots, spelend voor Benevento in Italië, had in zijn voorgaande acht interlands pas één keer gescoord.

Kort voor het einde van de eerste helft moest Paraguay met tien man verder na een rode kaart (tweede geel) voor Gómez. Toch kwam Paraguay sterk terug uit de kleedkamer en binnen tien minuten was het weer gelijk nadat Junior Alonso de bal in een scrimmage na een corner hoog in het dak van het doel schoot.

Ondanks de numerieke minderheid was Paraguay na rust de sterkere ploeg. Enigszins onverdiend kwam Peru toch weer op voorsprong door een van richting veranderd schot van Yoshimar Yotun. Kort daarop zag de ploeg van de Argentijnse bondscoach Ricardo Gareca ook een speler met rood vertrekken, toen Carrillo zijn tweede gele kaart kreeg.

De organisatie bij Peru was daardoor in de slotfase een complete chaos, waarvan Gabriel Avalos profiteerde en met de gelijkmaker in de laatste minuut zorgde voor euforische taferelen bij Paraguay. Van die totale vreugde was een kwartier later niets meer over. Drie Paraguayanen (David Martinez, Braian Samudio en Alberto Espinola) misten in de strafschoppenreeks, tegen twee missers voor Peru (Santiago Ormeno en Christian Cueva). Miguel Trauco schoot met de laatste penalty Peru uiteindelijk naar de tweede halve finale op rij.

Volledig scherm Peru's Miguel Trauco benut de laatste strafschop en schiet zijn ploeg naar de laatste vier. © AFP

Volledig scherm Teleurstelling bij Paraguay na de uitschakeling in de Copa América. © AFP