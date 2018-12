Peter Bosz in voetsporen Rinus Michels bij Bayer Leverkusen

Als laatste Nederlandse trainer in de Bundesliga wordt Peter Bosz de opvolger van zichzelf. Bij Bayer Leverkusen treedt hij in de voetsporen van Rinus Michels. Een overzicht.

Rinus Michels

FC Köln (1980-1983), Bayer Leverkusen (1988-1989)

Ook voor Michels is Bayer Leverkusen zijn tweede club in Duitsland. Na het gewonnen EK van 1988 gaat De Generaal aan de slag bij de ‘Werkself’. Een succes wordt het niet. Michels, ook al bij Köln ontslagen, wordt na 25 competitiewedstrijden de wacht aangezegd.

Volledig scherm Rinus Michels als trainer van Bayer 04 Leverkusen. Links manager Michael Meier, rechts assistent-trainer Gerhard Ketschke. © ANP

Jan Notermans

Arminia Bielefeld (1972)

De eerste Nederlandse trainer in de Bundesliga. Notermans zit vanaf januari 1972 slechts 16 wedstrijden op de bank bij Arminia Bielefeld.

Arie Haan

VfB Stuttgart (1987-1990), FC Nürnberg (1990-1991)

Haan houdt Nürnberg in de Bundesliga, maar is in Duitsland vooral bekend vanwege zijn tijd bij VfB Stuttgart. Met die club verliest hij in 1989 de finale van de UEFA Cup. Het Napoli van Diego Maradona is over twee wedstrijden te sterk. Haan wordt in maart 1990 ontslagen bij Stuttgart.

Aad de Mos

Werder Bremen (1995-1996)

Ook Aad de Mos haalt de eindstreep niet in Duitsland. Als opvolger van de legendarische Otto Rehhagel, die veertien seizoenen op de bank zit in Bremen, houdt de Hagenaar het slechts een half jaar vol.

Huub Stevens

Schalke 04 (1996-2002), Hertha BSC (2002-2003), Hamburger SV (2006-2008), Schalke 04 (2011-2012), VfB Stuttgart (2013-2014 en 2014-2015), TSG Hoffenheim (2015-2016)

Geen Nederlander is zo succesvol in Duitsland geweest als Huub Stevens. De Limburger, gekozen tot trainer van de eeuw bij Schalke 04, zit maar liefst 375 Bundesligaduels als coach op de bank. In de herfst van zijn carrière wordt hij vooral ingehuurd als ‘brandweerman’. Ook dat gaat hem goed af, want Stevens sluit zijn loopbaan af zonder degradatie.

Volledig scherm Huub Stevens straalt nadat hij met Schalke de DFB Pokal heeft gewonnen in 2001. © REUTERS

Jos Luhukay

FC Köln (2003-2004), Borussia Mönchengladbach (2006-2007, 2008-2009), FC Augsburg (2011-2012), Hertha BSC (2013-2015)

Luhukay is in Duitsland een grote meneer. De Limburger promoveert met Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC. Op het hoogste niveau loopt niet alles naar wens. In Gladbach en Berlijn wordt hij uiteindelijk ontslagen.

Gerald Vanenburg

1860 München (2003-2004)

Vanenburgs eerste klus als hoofdtrainer wordt geen succes. Met 1860 München, waar hij vijf wedstrijden op de bank zit, degradeert hij uit de Bundesliga.

Dick Advocaat

Borussia Mönchengladbach (2004-2005)

Ook Dick Advocaat is maar even actief in Duitsland. Na 18 wedstrijden hij Borussia Mönchengladbach levert hij zijn contract in.

Volledig scherm Dick Advocaat maakt zich druk langs de lijn bij Borussia Mönchengladbach. © REUTERS

Bert van Marwijk

Borussia Dortmund (2004-2006), Hamburger SV (2013-2014)

In een financieel moeilijke periode houdt Van Marwijk het lang vol bij Borussia Dortmund, waar hij na tweeënhalf jaar toch nog wordt ontslagen. Bij HSV wordt het niets. Van Marwijk vestigt in Hamburg met zeven nederlagen op een rij een clubrecord en kan vertrekken.

Eddy Achterberg

Schalke 04 (2004-2005)

Voormalig FC Twente-speler Achterberg zit twee periodes als interim-trainer op de bank bij Schalke 04.

Martin Jol

Hamburger SV (2008-2009)

De laatste trainer die succes heeft gehad bij HSV. Met Jol op de bank wordt de club keurig vijfde en wordt de halve finale van de UEFA Cup gehaald. Desondanks vertrekt de Hagenaar na één seizoen naar Ajax.

Volledig scherm Martin Jol op de training van HSV met Rafael van der Vaart. © EPA

Fred Rutten

Schalke 04 (2008-2009)

Rutten is snel klaar in Duitsland. Na 25 wedstrijden bij Schalke 04 wordt hij ontslagen.

Ricardo Moniz

Hamburger SV (2009-2010)

Moniz is een van de weinige trainers van HSV die kan zeggen dat hij geen wedstrijd heeft verloren. Als interim-trainer blijft hij twee duels ongeslagen.

Louis van Gaal

Bayern München (2009-2012)

Louis van Gaal wint in zijn eerste seizoen de dubbel en bereikt de finale van de Champions League, die met 2-0 wordt verloren van Internazionale. Een jaar later verovert hij opnieuw de landstitel, maar als Bayern in zijn derde jaar naar de vierde plaats zakt, moet hij vertrekken.

Volledig scherm Louis van Gaal , de enige Nederlandse trainer die kampioen werd in de Bundesliga. © pro shots

Andries Jonker

Bayern München (2011-2012), VfL Wolfsburg (februari 2017-september 2017)

Jonker zit na het ontslag van Van Gaal 5 duels op de bank als interim-trainer bij Bayern. Begin 2017 krijgt hij een herkansing in Duitsland bij VfL Wolfsburg, dat hij met hangen en wurgen in de Bundesliga houdt. Na een moeizame start van het tweede seizoen wordt hij ontslagen.

Gertjan Verbeek

1. FC Nürnberg (2013-2014)

Verbeek houdt het net geen heel seizoen vol bij FC Nürnberg. Drie duels voor het einde van de competitie moet hij vertrekken.

Peter Bosz

Borussia Dortmund (2017)

Bosz kent in Dortmund een geweldige start. Maar daarna begint de motor te haperen. Bosz, die met Borussia in de groepsfase van de Champions League wordt uitgeschakeld, zit uiteindelijk slechts 15 competitiewedstrijden op de bank. Na de thuisnederlaag tegen Werder Bremen wordt hij op 10 december 2017 ontslagen.

Volledig scherm Peter Bosz bij zijn presentatie als trainer van Borussia Dortmund. © EPA