Pijnlijk verlies Bayern München: recordkampioen moet vrezen voor einde aan 10 jaar lange hegemonie

Met samenvattingBayern München heeft een pijnlijke misstap begaan in de Bundesliga. Door de nederlaag thuis tegen RB Leipzig (1-3) geeft Der Rekordmeister het initiatief in de zinderende titelrace aan Borussia Dortmund.

Bayern heeft 68 punten na 33 (van de 34) speelrondes. Dortmund komt morgen, bij een uitzege op Augsburg, op zeventig punten. Op de laatste speeldag neemt de ploeg van Donyell Malen het op tegen Mainz, waarvoor niks meer op het spel staat.

Bayern München werd de afgelopen tien jaar kampioen van Duitsland. Dortmund was in 2012 de beste.

Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui speelden de hele wedstrijd bij Bayern, waar Ryan Gravenberch in de zeventigste minuut inviel en Daley Blind op de bank bleef. In de 25ste minuut kwam de thuisploeg nog op voorsprong tegen Leipzig via Serge Gnabry. Hij scoorde op aangeven van Thomas Müller.



Na rust ging het helemaal mis voor Bayern, dat sinds twee maanden Thomas Tuchel aan het roer heeft staan als trainer. In de 65ste minuut zorgde Konrad Laimer voor de gelijkmaker. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Leipzig een strafschop en Christopher Nkunku benutte het buitenkansje: 1-2. In de 86ste minuut mochten de bezoekers weer een penalty nemen (na hands van Mazraoui) en deze keer was het Dominik Szoboszlai die keeper Yann Sommer verschalkte.

Tuchel geeft moed niet op

Thomas Tuchel, de trainer van Bayern München, kon na de pijnlijke nederlaag de juiste woorden niet vinden. ,,Ik heb er geen verklaring voor hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is eigenlijk onverklaarbaar. We stopten met bewegen, met elkaar te helpen en lef te tonen.”

,,De eerste 30 minuten waren goed en we hadden met 2-0 of meer voor kunnen staan. Maar daarna werden we slordig en zonder reden in de tweede helft nog slordiger. Ik ben teleurgesteld, want we kunnen zoveel beter. We hadden het in onze handen, maar hebben het weggegeven. Als je zo ver onder je niveau speelt, dan heb je moeite om duels te winnen. En als je die verliest, dan kom je gewoon tekort.”

Concurrent Dortmund neemt het zondag op tegen Augsburg en treft op de laatste speeldag Mainz 05. Bayern komt alleen nog in actie tegen 1. FC Köln. Bayern heeft nog 1 punt voorsprong. ,,Het is nog niet over”, aldus Tuchel. ,,Laten we zien wat er op de laatste speeldag gebeurt.”

Degradatie Hertha

Hertha BSC heeft degradatie uit de Bundesliga niet kunnen voorkomen. De club uit de hoofdstad van Duitsland was op de voorlaatste speeldag op eigen veld op weg naar een nipte zege op VfL Bochum, maar diep in blessuretijd werd het 1-1.

Invaller Keven Schlotterbeck bezorgde Bochum in de 94ste minuut een zeer belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. Door het 1-1-gelijkspel is de zeventiende plek het hoogst haalbare geworden voor Hertha. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks, de nummer zestien moet play-offs spelen.

Bij Hertha staat oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius onder contract. Hij viel kort na de 1-0 van Lucas Tousart, een kopbal, in. Het leek een belangrijke goal, maar diep in blessuretijd kopte Schlotterbeck raak uit een corner, waarna het stil werd in het Olympiastadion. Hertha speelde sinds 2013 weer in de Bundesliga. Tien jaar geleden werd promotie bewerkstelligd nadat de club ook in 2010 en 2012 was gedegradeerd.



Schalke 04, dat nog strijdt tegen degradatie, pakte thuis een punt tegen Eintracht Frankfurt. Het werd 2-2. Schalke staat nu zestiende, met één punt minder dan Bochum.



Schalke 04 wacht in de laatste speelronde een uitduel met RB Leipzig. Bochum speelt thuis, tegen Bayer Leverkusen. Ook Stuttgart is nog niet zeker van lijfsbehoud. Die club heeft nog twee duels te spelen.

Union Berlin doet slechte zaken

Bovenin deed Union Berlin slechte zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. Union verloor de uitwedstrijd tegen Hoffenheim met 4-2. Danilho Doekhi was trefzeker voor de bezoekers. Ook Sheraldo Becker had een basisplaats. Beide spelers speelden het hele duel.



RB Leipzig (60 punten), Union Berlin (59) en Freiburg (59) strijden om de overgebleven twee tickets voor de Champions League. Bayern München en Borussia Dortmund zijn al zeker van deelname en maken samen uit wie er kampioen wordt.

