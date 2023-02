Pijnlijke avond voor Kylian Mbappé: twee gemiste penalty’s en een blessure

Mbappé kreeg in de negende minuut de uitgelezen kans om de score te openen toen de bal na een overtreding van Montpellier-verdediger Christopher Jullien op de stip ging. Hij zag zijn inzet echter gekeerd worden door keeper Benjamin Lecomte, maar kreeg een herkansing omdat er spelers te vroeg in waren gelopen.

De Fransman, die in de verloren WK-finale tegen Argentinië nog drie penalty’s benutte, koos deze keer voor de andere hoek. Maar zonder succes: via de vingertoppen van de keeper ketste de bal tegen de paal.

Amper van de teleurstelling bekomen liep Mbappé even later een blessure op, waardoor hij zich halverwege de eerste helft al moest laten vervangen. Het is nog niet duidelijk wat hem precies mankeert. De koploper van de Ligue 1, die gisteren vergeefs probeerde om Hakim Ziyech in de lijven, staat in Montpellier nog op 0-0.