Pijnlijke en korte invalbeurt voormalig Ajax-speler Davinson Sánchez bij Spurs: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

met videoDe Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez van Tottenham Hotspur beleefde zaterdag een wedstrijd om heel snel te vergeten. De oud-Ajacied kwam in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth na 35 minuten, bij een 1-0-voorsprong, in het veld voor de geblesseerd geraakte Clément Lenglet. Sánchez werd constant uitgefloten door de fans van de Spurs en moest in de 58ste minuut het veld al weer verlaten.

De voorsprong van Tottenham Hotspur was op dat moment veranderd in een achterstand van 2-1. Sánchez, die in het seizoen 2016-2017 bij Ajax zo’n sterke indruk maakte dat Tottenham hem voor ruim 40 miljoen euro naar de Premier League haalde, ging aangeslagen weer op de bank zitten. De supporters hadden met hun gefluit duidelijk gemaakt dat ze hun vertrouwen in de 26-jarige Colombiaan kwijt zijn geraakt.

,,Ik vind het heel vervelend voor hem”, zei doelman Hugo Lloris, de aanvoerder van de Spurs. ,,Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Het begon gelijk toen hij in het veld kwam. Hij vecht al jaren voor Spurs. Dit is een triest verhaal voor de club, de fans en de speler.”

Trainer Christian Stellini gaf aan dat het een alleen een tactische keuze was om Sánchez te wisselen. ,,We moeten hem steunen, want dit is een moeilijk moment voor hem en voor het hele team", voegde de Italiaan daaraan toe.



Sánchez moest tegen Bournemouth plaatsmaken voor Oranje-international Arnaut Danjuma, die in de 88e minuut de stand weer gelijk trok. Toch gingen de Spurs in de blessuretijd alsnog onderuit (2-3).

Bekijk hier de samenvatting:

