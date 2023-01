Pijnlijke misser Cristiano Ronaldo bij presentatie in Saoedi-Arabië: ‘Blij in Zuid-Afrika te zijn’

Kosten noch moeite spaarde Al-Nassr om de komst van Cristiano Ronaldo aan de wereld te tonen. Een uitverkocht stadion - zo'n 25.000 mensen betaalden vier euro om de presentatie in het stadion te bekijken - keek reikhalzend uit naar CR7. In al dat enthousiasme vergat Ronaldo heel even in welk land hij ook alweer zijn vorstelijke salaris gaat verdienen.

Ronaldo vertelde dat hij tal van opties had na zijn vertrek bij Manchester United, zoals Portugal, de Verenigde Staten en ook Australië. Waarom hij dan toch voor Al-Nassr koos? ,,Het maakt mij niet uit wat mensen erover te zeggen hebben. Het voetbal is hier anders, maar het is voor mij niet het einde van mijn carrière om hier in Zuid-Afrika te gaan spelen. Ik ben blij hier te zijn. Ik had het in Europa wel gezien dus ik kan niet wachten om in deze competitie te spelen.”

De Portugees leek zelf niet echt door te hebben dat hij over Zuid-Afrika in plaats van Saoedi-Arabië sprak, maar gelukkig zijn er altijd tal van oplettende kijkers die hem daar via social media even aan herinneren. Of zoals The Mirror schrijft: ,,Hopelijk is hij straks voor het doel een stuk scherper...”