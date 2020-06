Pijnlijke misser komt Inter duur te staan in thuisduel met Sassuolo

Serie AInternazionale ziet Juventus en Lazio verder uit zicht verdwijnen in de Italiaanse Serie A. In de thuiswedstrijd tegen Sassuolo liet Inter twee punten liggen: 3-3.

Voormalig Heerenveen-speler Filip Djuricic zorgde er vlak na de aftrap voor dat Francesco Caputo simpel de 0-1 namens Sassuolo kon maken. Een verrassende start van de wedstrijd en een valste start voor Internazionale, dat voor rust de stand nog wel wist om te keren. In de 41ste minuut was het Romelu Lukaku die een penalty benutte en in de blessuretijd van de eerste helft ramde Cristiano Biraghi de bal in het dak van het doel: 2-1.

Na rust dacht Inter na ruim een uur spelen, toen Stefan de Vrij inmiddels was ingevallen op 3-1 te komen. Dat had ook gemoeten. Een schot van Lukaku werd eerst nog gekeerd door Sassuolo-doelman Andrea Consigli, waarna Roberto Gagliardini de bal voor het intikken had. Wonder boven wonder schoot hij de bal niet in het doel, maar tegen de lat.

Die pijnlijke misser kwam Inter nog duur te staan ook. Domenico Berardi benutte tien voor tijd namelijk een penalty en daarmee had Inter nog maar weinig tijd om alsnog drie punten over te houden aan het thuisduel. Dat leek nog wel te lukken. Borja Valero maakte namelijk in de 86ste minuut de 3-2, maar die voorsprong trok de ploeg van Antonio Conte niet over de streep. Het was Giangiacomo Magnani die Inter een héél forse domper bezorgde. Hij maakte vlak voor het einde de 3-3 en dat was ook de eindstand.

Inter, dat de wedstrijd met tien man eindigde door een tweede gele kaart van Milan Skriniar, doet zodoende slechte zaken in de Italiaanse titelrace. De achterstand op Juventus is nu liefst acht punten terwijl de achterstand op nummer twee Lazio vier punten is. Lazio komt woensdagavond nog in actie op bezoek bij Atalanta Bergamo.