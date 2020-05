Pionier Rongen over de aantrekkingskracht van de VS: ‘Hier wonen en werken is een unieke kans’

Amerikaanse competitieMet acht spelers en twee coaches is Nederland sterk vertegenwoordigd in de Major League Soccer. De competitie blijkt in trek, niet alleen voor voetballers die de herfst van hun carrière beleven. Wat maakt het land en de competitie zo aantrekkelijk? Thomas Rongen (63), ruim veertig jaar speler en coach in de Verenigde Staten, bespreekt vier thema’s.

Het land

Tijdens het WK voetbal in 1994, dat werd georganiseerd in de Verenigde Staten, was Rongen begeleider van de selectie van Oranje. De oefenmeester werd door Dick Advocaat benaderd om de ploeg wegwijs te maken in het enorme speelland. ,,Toen merkte ik dat er enorm veel interesse in de Verenigde Staten is. De De Boertjes, Ronald Koeman... Ik kreeg enorm veel vragen, over de leefwijze bijvoorbeeld. Wonen en werken in de Verenigde Staten is een unieke kans, zeker voor mensen zoals ik die avontuurlijk ingesteld zijn. Uiteraard zijn er hier genoeg problemen, maar het is een heerlijk land om in te wonen. Het leven is prachtig.’’

Frank de Boer is 26 jaar na zijn getoonde interesse inmiddels actief als coach van Atlanta United. Ook Danny Hoesen (San José Earthquakes), Vito Wormgoor (Columbus Crew), Kenneth Vermeer (Los Angeles FC), Alexander Büttner (New England Revolution), Johan Kappelhof (Chicago Fire), Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia (allen FC Cincinnati) vertegenwoordigen Nederland in het machtige land.

De sportcultuur

Voor Rongen was het liefde op het eerste gezicht toen hij voor het eerst voet in Amerika zette. Met name de sportcultuur greep hem aan. ,,Och, echt heerlijk.. Werken met Amerikanen is ongelofelijk. Ze zijn super gemotiveerd, zeker omdat ze altijd een soort bewijsdrang hebben. In de wereld wordt wel eens denigrerend over Amerikaanse sporters gesproken: wat kunnen ze nu eigenlijk? Let's show them what we can, dat is hun motto. Bovendien beschikken ze altijd over fantastische fysieke kwaliteiten. De beleving is geweldig en sporters worden in het hele land verheerlijkt. Het was voor mij een genot om in die cultuur te mogen werken.’’

Al sinds 1973 dolgelukkig in de VS Rongen was in de jaren zeventig een talentvolle speler van AFC, toen hij met de amateurclub een trip naar de Verenigde Staten maakte. Hij raakte onder de indruk en legde contact met Rinus Michels, op dat moment coach van de Los zangeres Aztecs. Hij speelde voor die club, net als voor Washington Diplomats, Fort Lauderdale Strikers, Minnesota Strikers, South Florida Sun en de Chicago Sting. Later was hij coach van onder meer New England Revolution, DC United en Chivas USA.

De ontwikkelende voetballerij

Volledig scherm De juiste foto van Jaap Stam, die eerder werd verwisseld door Cincinnati. © AP Jürgen Locadia speelde als huurling van Brighton de eerste seizoenshelft twaalf wedstrijden voor Hoffenheim, maar koos in januari voor een overstap naar het Cincinnati van toenmalig coach Ron Jans. De Major League Soccer staat in volle bloei. ,,Het niveau wordt steeds hoger en steeds meer spelers gaan de competitie als een mooie uitdaging zien. Ook merk ik dat er in het buitenland veel aandacht is voor de MLS, daar was toen ik er voetbalde nauwelijks sprake van. Met Jaap Stam maakt opnieuw een grote naam de overstap. Cincinatti is een club die in ontwikkeling is en graag wil spelen volgens de Nederlandse opvatting. Die filosofie past de Amerikanen goed. Voor Stam is het een mooie kans om te bewijzen wat hij kan, na zijn ontslag bij Feyenoord. De trainingsomstandigheden en infrastructuur zijn in ieder geval fantastisch. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier zijn ei kwijt kan.’’

Het geld

Niet alleen het sportieve plaatje klopt, ook in de Verenigde Staten laten voetbalclubs het geld rollen. ,,Iedere club in de Amerikaanse eredivisie heeft een miljardair als eigenaar. De laatste jaren stappen steeds meer rijke mensen in de voetballerij omdat zij het zien als een goede investering. Dat zal ook te merken zijn voor de spelers. Zlatan Ibrahimovic heeft hier bij LA Galaxy gespeeld, dat zal de club flink wat salaris hebben gekost. Toen ik in 1996 mijn eerste contract in de MLS tekende, kreeg ik 75.000 dollar per jaar. Ik verwacht dat Stam wel wat meer zal krijgen, haha.’’

‘Het is een chaos met die maffe Trump’ Het dodental in de Verenigde Staten ter gevolge van het coronavirus stijgt rap. Het aantal slachtoffers nadert inmiddels de grens van 100.000. Rongen merkt er de gevolgen van. ,,Ik ga een keer per week naar de studio voor een opname van een podcast en verder moet ik zo veel mogelijk binnenblijven. Ik woon in Miami, dicht bij het strand. Daar ben ik inmiddels al twee maanden niet meer geweest, want het is dicht. Het is echt een chaos hier met die maffe Trump aan het roer.’’