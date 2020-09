Pirlo heeft trainersdiploma binnen dankzij scriptie met hoofdrollen voor Van Gaal en Cruijff

Koeman start bij Barcelona met overwin­ning op derdeklas­ser

12 september Ronald Koeman heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van FC Barcelona gewonnen. De vriendschappelijke ontmoeting met derdeklasser Gimnàstic de Tarragona in het Estadi Johan Cruyff eindigde in 3-1. Lionel Messi begon in de basis met de aanvoerdersband om zijn bovenarm.