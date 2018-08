Piszczek stopt als Pools international

De Poolse verdediger Lukasz Piszczek stopt na elf jaar als international. De 33-jarige vleugelverdediger van Borussia Dortmund vindt het na 65 interlands mooi geweest. In een verklaring op Instagram bedankte Piszczek alle fans en de bondscoaches waarmee hij heeft gewerkt, onder wie Leo Beenhakker.

De Rotterdamse trainer liet Piszczek begin 2007 debuteren in de nationale ploeg. De verdediger van Borussia Dortmund vertegenwoordigde zijn land op de EK's van 2008, 2012 en 2016 en op het recente WK in Rusland, waar Polen al in de groepsfase werd uitgeschakeld.