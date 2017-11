Pizzi in plaats van Van Marwijk met Saudi-Arabië naar WK

De Saudische voetbalbond maakte dinsdag bekend dat Pizzi is aangesteld als opvolger van Edgardo Bauza. Deze Argentijnse trainer hield het slechts twee maanden vol. De bond van Saudi-Arabië ontsloeg Bauza vorige week na twee verloren oefeninterlands. Het bestuur klopte daarna weer aan bij Bert van Marwijk. De oud-bondscoach van Oranje had Saudi-Arabië naar het WK geleid, maar kon daarna geen akkoord bereiken met de Saudische bond over een nieuw contract. De Saudi's kwamen met allerlei eisen waar Van Marwijk niet aan wilde voldoen en andersom kreeg de oud-bondscoach van Oranje zijn zin niet bij de samenstelling van zijn staf.

Vorige week liepen onderhandelingen over een terugkeer van Van Marwijk om dezelfde redenen stuk. ,,Ik wil alleen beginnen aan deze opdracht als ik denk dat we succes kunnen boeken op het WK'', zei de 65-jarige trainer. ,,Op deze manier heeft het geen zin.'' Saudi-Arabië kwam daarna uit bij Pizzi. De geboren Argentijn, die een groot deel van zijn carrière in Spanje speelde en ook namens dat land deelnam aan het EK 1996 en WK 1998, stapte in oktober op als bondscoach van Chili.

Als opvolger van de veelgeprezen Jorge Sampaoli had Pizzi met de Zuid-Amerikaanse ploeg in 2016 de Copa América gewonnen. In de WK-kwalificatie eindigden de Chilenen echter als zesde in de Zuid-Amerikaanse groep. Het elftal van Pizzi, met daarin sterren als Arturo Vidal en Alexis Sánchez, liep op doelsaldo een plek in de play-offs mis.