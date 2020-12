Pjanic niet blij bij Koeman: ‘Ik wil meer speeltijd’

Barcelona tegen Juventus is niet alleen de wedstrijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo , maar ook die van Miralem Pjanic tegen Arthur. Beide middenvelders wisselden afgelopen zomer van club in een ruildeal. De Bosniër is nog niet blij met zijn verblijf bij het team van Ronald Koeman, zo blijkt uit een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport .

De ruildeal tussen de twee clubs werd met veel verbazing in de voetbalwereld ontvangen. De dertigjarige Pjanic was een vaste kracht in Italië, maar de pas 24-jarige Arthur leek een toekomst te gaan vormen op het middenveld van de Catalanen met met Frenkie de Jong. Niets bleek minder waar en Pjanic kwam onder de hoede van Ronald Koeman. De Nederlander gebruikte de Bosniër ook regelmatig; Pjanic speelde in elf van de achttien duels dit seizoen mee.

Pjanic is ondanks deze wedstrijden niet tevreden over het aantal speelminuten dat hij krijgt bij de nummer negen van Spanje: ,,Ik ben niet tevreden en ik kan ook niet tevreden zijn. Tijdens mijn carrière heb ik het idee om niet te spelen nooit geaccepteerd en nu dus ook niet,” aldus de middenvelder die pas twee keer de volle negentig minuten vol maakte.

Quote Tijdens mijn carrière heb ik het idee om niet te spelen nooit geaccep­teerd en nu dus ook niet Miralem Pjanic

,,Ik heb een geweldige tijd gehad bij mijn vorige clubs (AS Roma en Juventus), ik heb belangrijke seizoenen meegemaakt in mijn negen jaar in Italië. Eerlijk gezegd mis ik het. Nu heb ik alleen een nieuwe uitdaging bij de grootste club ter wereld,” zegt Pjanic in de Italiaanse krant. ,,Ik snap niet zo goed waarom ik niet speel. Ik wil meer speeltijd, ik weet dat ik veel kan betekenen voor het team.”

In het vorige Champions Leagueduel (0-2) speelde de Bosniër de hele wedstrijd voor de Catalanen. Pjanic is er morgen tegen zijn oude club klaar voor: ,,Als de coach (Koeman, red) me nodig had, stond ik altijd klaar. Ik heb het in de vorige wedstrijden goed gedaan. Ik weet niet wat ik nog meer zou kunnen doen. Ik wens Juventus het beste, maar morgen willen we winnen.”

Bekijk hieronder hoe de eerste wedstrijd tussen Juventus en Barcelona verliep.