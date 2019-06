‘Platini gearresteerd vanwege mogelijke corruptie bij toewijzing WK 2022'

De 63-jarige Platini, voormalig topvoetballer, fungeerde jarenlang als voorzitter van de Europese bond UEFA en als vicevoorzitter van de mondiale federatie FIFA. Platini raakte echter in opspraak vanwege een dubieuze financiële deal met FIFA-voorzitter Sepp Blatter uit 2011. Beiden werden eind 2015 in eerste instantie voor acht jaar geschorst. Na diverse beroepszaken werd de straf voor Platini teruggebracht naar vier jaar, die van Blatter naar zes jaar.



Het toenmalige bestuur van de FIFA wees eind 2010 het WK van 2022 toe aan Qatar. Sindsdien doen verhalen over omkoping en corruptie de ronde.



