Ploeg Van den Brom met tien man niet langs Gent

Scoringsdrift bij Club Brugge Ceulemans: ‘Ik weet zeker dat De Bruyne goed woordje heeft gedaan voor Dost’

18:20 De scoringsdrift van Bas Dost bij zijn nieuwe werkgever Club Brugge wordt in België goed ontvangen. Ook door clubicoon Jan Ceulemans. ,,Het is ook een jongen die alles geeft tijdens de wedstrijd en dat is iets wat ze bij Brugge waarderen.”