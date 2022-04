Podcast | ‘De vraag is vooral hoeveel transferbudget Ten Hag krijgt’

In Nederland kan Ten Hag rustig zijn ding doen. Hij wordt niet of nauwelijks privé gestoord door randzaken. Maar in Engeland is dat natuurlijk anders. ,,Er zit een collega van The Times in Nederland nu. Die wilde al weten waar Ten Hag woont. Of hij kan aanbellen bij hem. Waar hij vroeger voetbalde. In zijn woonplaats kan iedere onbekende man in pak in de straat een verslaggever van The Sun zijn nu. Alles is nieuws bij Manchester United namelijk. Je bent het boegbeeld van de club. Je bent de manager van de club. Je bent de verkoper van de club. Je zult dingen met een glimlach moeten brengen.’’