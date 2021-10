Podcast | ‘Naam Koeman wordt nu meteen gelinkt aan Oranje’

Het was niet de vraag of, maar wanneer Ronald Koeman zou worden ontslagen als trainer van FC Barcelona. Het gebeurde woensdagavond laat in het vliegtuig van Madrid naar Barcelona. De nederlaag tegen Rayo Vallecano was bekende druppel. In deze extra AD Voetbalpodcast praten Edwin Winkels en Maarten Wijffels met presentator Etienne Verhoeff over het ontslag en de toekomst van Koeman.

,,Vanaf mei was het al onrustig, toen de voorzitter Juan Laporta liet weten dat Koeman niet zijn trainer was”, blikt Winkels terug op de laatste maanden. ,,Dat werkt toch door in een spelersgroep en in de club bij elke nederlaag. En als een ploeg dan in een negatieve spiraal terecht komt, dan weet je een voorzitter gaat ingrijpen.”

,,Een speler zal niet een bal naast schieten als hij kan scoren, maar de hele sfeer rondom Barcelona is niet prettig”, voegt Wijffels toe. ,,Het meest veelzeggende is misschien wel dat Koeman ook niet gaat reageren op zijn ontslag. Dat hij even rust wil. Deze periode heeft veel gevraagd van hem.”

In de podcast gaat het niet alleen over de mogelijke opvolging van Koeman, Xavi, maar ook over de toekomst van Koeman. Wijffels: ,,Zijn naam valt dan gelijk in verband met Oranje. Van Gaal stopt na het WK 2022 in Qatar en dan? Als dat WK heeft succesvol is, moet je het dan wel overnemen? Maar de KNVB moet daar wel alvast over nadenken.”

Winkels: ,,Ik sprak Koeman over zijn toekomst onlangs en toen zei hij dat Barcelona qua club het eindstation is. Daarna ga je niet ergens anders heen. Maar bondscoach kan je prima vanuit Barcelona doen. Het is minder stressvol dan clubcoach zijn. En ook omdat je niet op deze manier je carrière wilt eindigen.”

De voetbalpodcast >>> over het ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona.