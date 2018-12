Pogba: Mourinho heeft me beter mens gemaakt

Pogba mocht zaterdag onder de nieuwe coach Ole Gunnar Solskjaer weer in de basis beginnen. Hij speelde verdienstelijk in de wedstrijd tegen Cardiff City, die Manchester United won met 5-1. ,,Het was een prima prestatie van het team en we zijn allemaal blij dat de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer zo goed is gegaan. Laten we het verleden laten rusten en op deze weg doorgaan, want het is niet de bedoeling dat we de volgende wedstrijd weer verliezen.’’