Polen onbedreigd aan kop na eenvoudige zege op Israël

Vooraf aan de wedstrijd tegen Israël werd een eerbetoon gebracht aan de voormalig Poolse international Josef Klotz. De voetballer van Joodse afkomst maakte in 1922 tegen Zweden het eerste doelpunt ooit voor Polen in een interland. Hij werd in 1941 door de nazi's vermoord.



In dezelfde groep liet Slovenië weinig heel van Letland. In Riga wonnen de Slovenen door twee treffers van Domen Crnigoj, twee van Josip Ilicic en een doelpunt van Miha Zajc met 5-0.



Polen heeft vijf punten meer dan Israël. Oostenrijk komt door de 1-4-zege op Noord-Macedonië op zes punten. Slovenië heeft vijf punten.