Politie geeft Cristiano Ronaldo waarschuwing voor wegslaan telefoon van fan

De 37-jarige superster, die wil vertrekken bij de club van trainer Erik ten Hag, heeft onlangs met de politie een gesprek gehad over het incident. ,,De zaak is met een waarschuwing afgehandeld”, aldus de politie van Liverpool. Als Ronaldo nogmaals over de schreef gaat, kan hij wel vervolgd worden.

,,Het is nooit gemakkelijk om je emoties in bedwang te houden na lastige momenten zoals we nu tegenkomen”, schreef de Portugees later op Instagram. ,,Desalniettemin moeten we altijd respect houden, rustig blijven en het goede voorbeeld zijn voor alle jongeren die van dit mooie spelletje houden.” Hij nodigde de betreffende supporter uit om een thuiswedstrijd van Manchester United op Old Trafford te bezoeken.