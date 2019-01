Politie geeft zoektocht naar Sala op: ‘Kans op overleving nihil’

,,,,We hebben alle informatie die we konden verzamelen geëvalueerd en hebben de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te staken,” laat de politie van Guernsey in een verklaring (zie onder) weten. ,,De kans op overleving is op dit moment bijzonder klein.”



Er wordt door Britse en Franse reddingsdiensten al sinds maandagavond met man en macht gezocht naar Sala en zijn piloot David Ibbotson, maar er is nog altijd geen enkel spoor van het vermiste tweetal of het vliegtuigje waarmee ze op weg waren naar Cardiff. Het vliegtuig is zeer vermoedelijk in Het Kanaal neergestort. Er is al 4400 vierkante kilometer afgezocht, maar de zoektocht wordt nu dus gestaakt. Er is in totaal meer dan 80 uur gezocht naar Sala en zijn piloot, door drie vliegtuigen, vijf helikopters, twee reddingsboten. Ook meerdere vissersboten en vrachtschepen hielpen mee in de zoektocht naar het tweetal, maar dat alles dus zonder resultaat. ,,We houden onze ogen uiteraard open en blijven hopen op goed nieuws, maar de actieve zoektocht is sinds het einde van vanmiddag neergelegd.”