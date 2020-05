Poll | Is het een goed idee dat de Bundesliga is hervat?

5-4 tegen Alavés Westerveld blikt terug op krankzinni­ge finale: ‘Enige wat ik deed was ballen vissen’

16 mei Exact negentien jaar geleden won Liverpool de UEFA Cup in misschien wel een van de meest krankzinnige Europese finales ooit. The Reds wonnen met 5-4 van het Spaanse Deportivo Alavés, een wedstrijd die nog altijd de tongen losmaakt. We blikken terug met Sander Westerveld (45), die het Liverpool-doel verdedigde. ,,Echt een heerlijke pot.’’