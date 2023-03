Poll | Welke club wint volgens jou de Champions League?

Met video Marco van Basten vol ongeloof na treffer Napoli-smaakmaker Kvaratskhe­lia: ‘Dit kan niet waar zijn’

Napoli verkeert in bloedvorm en Khvicha Kvaratskhelia is een van de smaakmakers bij de koploper uit de Serie A. De Georgiër liet met een prachtgoal zien waarom hij een van de revelaties uit Italië is dit seizoen.