Poll | Wie wint de Champions League?

Ter Stegen: Verjaar­dags­ca­deau kwam een dag te laat

1 mei Belangrijkste man op het veld in Camp Nou was ongetwijfeld Lionel Messi, die in het thuisduel met Liverpool twee keer tot scoren kwam (3-0). Barcelona moest echter ook doelman Marc-André ter Stegen dankbaar zijn. Met een reeks prima reddingen hield de Duitser voor de thuisclub de kostbare 'nul' vast, al kreeg hij in de slotfase bij een inzet van Mo Salah nog wel hulp van de paal.