Portugal met Ronaldo in Nations League

,,Ronaldo zal zeker deel uitmaken van de selectie die ik op 23 mei bekend ga maken. Zijn afwezigheid in de groepsfase was legitiem en begrijpelijk”, aldus Santos tegenover Sport TV.

Portugal neemt het op 5 juni in Porto op tegen Zwitserland. De winnaar speelt de finale tegen de winnaar van Nederland-Engeland. Dat duel is een dag later in het Portugese Guimaraes. De eindstrijd wordt op 9 juni in Porto gespeeld.