Portugal zonder Ronaldo onderuit in Genève, Spanje nieuwe koploper dankzij zege op Tsjechië

Noa Lang eerlijk over Alfred Schreuder: ‘Stuurde hem bijna een bericht dat hij beter niet meer tegen me kon praten’

Praten doet hij zelden. Maar áls-ie spreekt, dan draait hij er niet omheen. “Ik heb niets meer te leren in België”, zegt Noa Lang (22), in nu al zijn afscheidsinterview tegenover Het Laatste Nieuws. Ook is hij eerlijk over de relatie die hij had met Alfred Schreuder. „Ik stuurde hem bijna een bericht dat hij beter niet meer tegen me kon praten.”

1 juni