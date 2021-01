Portugees Sousa volgt Brzeczek op als bondscoach Polen

Top 6 binnen vijf punten Koploper ManUnited laat verzwakt Liverpool met de schrik vrijkomen

17 januari Manchester United heeft dankzij een gelijkspel op Anfield tegen een verzwakt Liverpool (0-0) in een povere topper de koppositie in de Premier League vastgehouden. Donny van de Beek zag vanaf de bank hoe zijn ploeg in de slotfase nog de grootste kansen kreeg.