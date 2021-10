Positie Hazard bij Real Madrid steeds verder in het nauw

,,Hij is klaar om te spelen, maar het probleem voor Hazard is dat er een coach is (hijzelf, red.) die andere spelers boven hem verkiest", zei Ancelotti bij de persconferentie. ,,Dat kan gebeuren bij een club als Real Madrid. Als hij hard werkt zal zijn tijd komen.”



Maar die tijd wil al twee jaar niet komen voor de 30-jarige aanvaller. In 2019 maakte Hazard voor een recordbedrag van 115 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid. Sindsdien worstelt de Belg met blessures en is hij uit de basis gedreven door Vincius Junior en Rodrygo.