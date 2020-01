Pover Roma raakt verder achterop na thuisnederlaag tegen Torino

Samenvatting Frenkie de Jong gebeten hond in Spaanse media: ‘Onvergeef­lijk’

5 januari De valse start van FC Barcelona in 2020 was de schuld van Frenkie de Jong. Dat was na de remise bij hekkensluiter Espanyol én de rode kaart voor de Oranje-international het bikkelharde oordeel van de Spaanse media. ‘Hij was op de slechtste momenten onverantwoordelijk.’