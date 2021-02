Prachtige actie De Jong en goals Messi helpen Barcelona aan overtuigende zege

AS Monaco mengt zich ook in Franse titel­strijd na knappe zege bij PSG

21 februari Het was al spannend in de Franse competitie, maar nu gaat ook AS Monaco zich melden in de titelstrijd. De ploeg van Niko Kovac boekte vanavond een fraaie 0-2 zege op Paris Saint-Germain in het Parc des Princes in Parijs.