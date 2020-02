Premier League-clubs winkelen voor 273 miljoen op winterse transfermarkt

De Engelse clubs hebben het hele seizoen voor 1,9 miljard euro nieuwe spelers gekocht. Alleen in het seizoen 2017/2018 gaven de beste Engelse clubs nog meer uit. Ze besteedden toen in beide transferperioden 2,2 miljard euro aan versterkingen. Opvallend is dat de vijf hooggeplaatste clubs in de Premier League vrijdag op de laatste dag van de transfermarkt niet meer in actie zijn gekomen.



De beste vijf competities van Europa hebben afgelopen maand meer geld uitgegeven dan vorig jaar. De clubs uit de Italiaanse Serie A winkelden voor 214 miljoen euro. De teams uit de Duitse Bundesliga gaven 196 miljoen euro uit. De ploegen uit de Spaanse La Liga kochten voor 130 miljoen euro nieuwe spelers. In Frankrijk spendeerden ze in Ligue 1 119 miljoen euro.



De Sports Business Group bij Deloitte heeft niet bijgehouden hoeveel Nederlandse clubs hebben uitgegeven. De KNVB wist wel te melden dat 148 voetballers een transfer van of naar een Nederlandse club uit het betaalde voetbal maakten. Dat is er één minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Het record voor de winterperiode bleef staan op 151, gevestigd in 2017.