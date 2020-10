Premier League-droom Weghorst werd bijna werkelijkheid: ‘Tottenham was serieus’

,,Ik blijf met alle liefde in Wolfsburg", zegt Weghorst in gesprek met Kicker. Sinds de inmiddels 28-jarige spits in 2018 de overstap van AZ naar VfL Wolfsburg maakte, presteert hij uitstekend in de Bundesliga. In zijn eerste seizoen maakte hij meteen zeventien goals en vorig seizoen deed hij het niet veel minder met zestien goals. Een prestatie waarmee hij zichzelf in de Londense kijker speelde.



,,Ik kan eerlijk zijn: natuurlijk wist ik dat er links en rechts interesse was. Maar Tottenham was serieus. Dat is een bevestiging dat ik op de goede weg ben", aldus Weghorst, die een overstap naar Londen serieus heeft overwogen. Toch kwam een transfer niet van de grond en is hij komend seizoen gewoon weer in de Duitse competitie te bewonderen. Daar waar hij in de eerste drie wedstrijden van het seizoen het net nog niet wist te vinden.



,,Ik ben nu 28 en zou graag titels willen winnen. Dat heb ik hier ook duidelijk gemaakt aan de club. Ik hoop dat we als team verbeteren zodat we dat doel kunnen bereiken. Als ik op een dag het gevoel heb dat ik die doelen niet kan bereiken bij VfL dan zal ik dat zeggen en kiezen voor iets anders. Maar dat is nu nog niet het geval", aldus Weghorst, die ooit nog de overstap naar Engeland wil maken: ,,De Premier League is nog steeds een droom.”



Weghorst en VfL Wolfsburg komen dit seizoen niet in actie in Europa. De ploeg werd in de play-offs van de Europa League uitgeschakeld door AEK Athene. De viervoudig international van Oranje werd niet door Frank de Boer opgeroepen voor de wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië.