Premier League in overdrive: 30 duels tussen ‘Boxing Day’ en 3 januari

Na een intensieve eerste seizoenhelft heeft Europa de ballen voor enkele weken opgeborgen. Heel Europa? Nee, natuurlijk niet. In Engeland gaan ze altijd door. Kerst = voetbal. Daarna rust in de Premier League? Nee hoor, de komende twee weken is er bijna dagelijks voetbal, met op 3 januari de kers op de taart.

Feestdagen en voetbal, het is in Engeland als sinds mensenheugenis een onwrikbare twee-eenheid. Waar de Eredivisie, de Bundesliga en Ligue 1 voor enkele weken het werk neerleggen, gaat de Premier League in de overdrive. Ook in Italië wordt er op tweede kerstdag gespeeld en in Spanje gaat de competitie op 3 januari alweer verder, maar nergens zijn ze zo fanatiek in deze periode als in voetballand Engeland. Vanaf tweede kerstdag - voetballen op eerste kerstdag is zelfs de Engelsen te gortig - is het tien dagen lang bal. Tot 3 januari vinden dertig wedstrijden plaats, oftewel drie (!) volledige speelronden.

Volledig scherm Fans van Everton bij Goodison Park. © Getty Images Laten we gewoon eens het schema van zomaar een club erbij pakken: Everton, dat zondagavond (!) nog de les werd gelezen door Tottenham Hotspur (2-6). Dit is het programma van de Toffees:

• 26 december, 16.00 uur: Burnley - Everton

• 29 december, 16.00 uur: Brighton & Hove Albion - Everton

• 1 januari, 13.30 uur: Everton - Leicester City

Binnen negen dagen moet Everton dus vier keer aan de bak. In de hoogste versnelling. Het blijft Engels voetbal.



Gekkenwerk natuurlijk, vinden wij nuchtere Nederlanders, maar de geldmachine die Premier League moet blijven roken. Wie even begint over de extreem fysieke inspanning in zo'n korte periode wordt afgeserveerd. Zelfs van inspanningsfysioloog Raymond Verheijen wordt deze dagen niets vernomen. Discussies over te grote belasting worden meteen in de kiem gesmoord.

Het speelschema in Engeland, ook in de lagere competities, is gedurende het seizoen al bizar, maar bereikt een piek tijdens de feestdagen. Fans zijn vrij en gebruiken de beroemde Boxing Day - tweede kerstdag - als uitvlucht voor de Christmas Turkey of de prawn cocktails.

Uitbuiken

Op naar het stadion, hét kerstritueel in de laatste week van december. Of juist gewoon thuis voor de buis. Wie wil, kan morgen op tweede kerstdag flink uitbuiken op de bank. Tussen 13.30 uur en 20.30 uur kun je, bijvoorbeeld, achtereenvolgens kijken naar: Fulham - Wolverhampton Wanderers (13.30 uur, in Nederland op Ziggo), Manchester United - Huddersfield Town (16.00 uur, in Nederland op Ziggo), Brighton & Hove Albion - Arsenal (18.15 uur, in Nederland op Ziggo) en Watford - Chelsea (20.30 uur).



En dan begint het pas, als opmaat naar het klapstuk van de lange kerstweek. Want niets ten nadele van Crystal Palace - Cardiff City of Bournemouth - Watford, in Engeland hebben ze het deze dagen maar over één wedstrijd, de laatste in de reeks van dertig: de topper Manchester City-Liverpool, op 3 januari om 21.00 in het Etihad Stadium.