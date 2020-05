Premier League zet volgende stap: contact tijdens trainingen toegestaan

Dat betekent dat clubs nu groepstrainingen kunnen doen en in duels kunnen komen. Nog steeds moet het onnodige contact zo veel mogelijk vermeden worden. Iedereen moet zich nog altijd houden aan strikte medische voorwaarden, met testen op het coronavirus tweemaal per week.

Vorige week keerden Premier League-spelers voor het eerst terug op het trainingsveld in smalle groepen in plaats van individueel. Toen was contact nog verboden en golden er, net als nu, strikte gezondheidsregels. De Premier League zet in op een hervatting in juni, ondanks dat er ook negatieve geluiden klinken van individuele spelers die geen gezondsheidsrisico’s willen lopen.