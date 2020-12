Prima generale voor Peter Bosz met Leverkusen voor kraker tegen Bayern

Weghorst heeft spijt van opmerkin­gen over vaccinatie: ‘Wilde alleen laten zien dat je je moet informeren’

14 december Wout Weghorst heeft nogal wat commotie veroorzaakt door een aantal opmerkingen op Instagram over het coronavirus. “Het spijt me heel erg als ik iemand pijn heb gedaan of van streek heb gemaakt. Dat was nooit mijn bedoeling”, liet de spits van VfL Wolfsburg weten.