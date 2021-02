Primeur op WK voor clubs: drie vrouwelijke arbiters bij strijd om vijfde plaats

Bij een mannenwedstrijd op hoog niveau was dit nog nooit gebeurd. Wel waren er de laatste jaren al vaker vrouwelijke scheidsrechter of grensrechters, maar een arbitraal trio was nog niet eerder getoond. De vierde official was wel een man. De Française Stéphanie Frappart (37) floot op 2 december al de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Dinamo Kiev, nadat ze op 2 augustus 2019 al de UEFA Super Cup tussen Liverpool en Chelsea in goede banen mocht leiden. Frappart was de arbiter bij de WK-finale tussen Nederland en de Verenigde Staten in juli 2019 in Lyon. Na de UEFA heeft nu ook wereldvoetbalbond FIFA dus vrouwelijke arbiters het hoogste podium gegeven om te fluiten.



De Braziliaanse Edina Alves Batista (41) was vandaag namelijk de scheidsrechter in het Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan in Qatar. Zij werd bijgestaan door assistent-scheidsrechter Neuza Back (ook uit Brazilië) en de Argentijnse Mariana De Almeida.