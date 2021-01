Probleemkind Lamkel Zé maakt winnende voor Antwerp, tot ergernis van harde kern

Lamkel Zé bekroonde onder de nieuwe trainer Frank Vercauteren zijn kans in de basis meteen met een doelpunt. In de 84ste minuut maakte hij de enige goal van de wedstrijd, waardoor Royal Antwerp naar de derde plek steeg. Na zijn goal kreeg hij een gele kaart. De 24-jarige Kameroener vierde zijn doelpunt door zijn shirt uit te doen in de lege Bosuil. Het was de eerste keer na een absentie van 3,5 maand dat de aanvaller weer bij de selectie zat.

De fans van Antwerp zijn ondanks het belangrijke doelpunt niet blij dat Lamkel Zé nog steeds bij de nummer drie van België op de loonlijst staat. Vandaag hing een groep supporters van de harde kern bij het stadion een spandoek op met de tekst: ,,Het clubbestuur is de hoer van Lamkel Zé.”

Zé houdt de gemoederen in België, sinds zijn komst in 2018, al jaren bezig. De 24-jarige Kameroener vocht al eens met teamgenoot Jelle van Damme, werd door verschillende trainers al meerdere keren uit de selectie gezet, hield zich meerdere keren niet aan teamafspraken en kreeg het al vaak aan de stok met de supporters van Antwerp. Toch mocht Lamkel Zé terugkeren bij de selectie, nadat hij zijn excuses in een video had aangeboden. De aanvaller beloofde beterschap en kreeg van het clubbestuur een verbod op social media.

Want juist daar zorgt Lamkel Zé nog al eens voor problemen. De druppel die de emmer deed overlopen voor de supporters van Antwerp was het dreigement van Lamkel Zé op Instagram om met een shirt van aartsrivaal Beerschot naar het trainingscomplex te komen. Hij postte dit op de dag nadat hij eerst al met een Anderlecht T-shirt op de Bosuil was gesignaleerd.

Na deze actie moest zijn huis tijdelijk worden bewaakt. De harde kern dreigde het probleemkind in de vijver voor het Bosuilstadion te gooien. Ook ging een dertigtal supporters al eens op bezoek bij de training van de beloften van Antwerp, om met Lamkel Zé in gesprek te gaan. De aanvaller moet nog veel doelpunten maken voor de ploeg van Frank Vercauteren willen de fans de aanvaller weer in de armen sluiten. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2022, met een optie voor nog een jaar.

Volledig scherm De nieuwe coach van Antwerp, Frank Vercauteren, geeft Lamkel Zé opnieuw een kans bij Royal Antwerp. © BELGA