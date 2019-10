Proces Gascoigne vanwege aanranding: ‘Ik wilde vertrouwen dikke vrouw opkrikken’

Het incident dateert van augustus vorig jaar en gebeurde in het station van Durham, in het noorden van Engeland. Volgens de politie had het gewezen voetbalicoon een vrouw op ongepaste wijze aangeraakt in de trein. Maar vandaag verklaarde Gascoigne dat hij ‘het vertrouwen van een dikke vrouw wilde opkrikken’.

Opscheppen

Voor de aanklaagster, die zich verdedigde achter een scherm, ging het duidelijk niet om een kusje op de wang. ,,Er was veel lawaai in de trein en het lag er vol bierblikjes. Ik zette mijn koptelefoon op, toen Gascoigne mij van achteren benaderde. Daarna excuseerde hij zich meermaals. Maar ik was in shock en staarde gewoon het raam uit. Hij bleef echter 'sorry’ zeggen en toen ik wegkeek, pakte hij me vast. Hij kuste me vol op de lippen. Ik weet niet waarom, want ik heb geen enkele aanleiding gegeven om zijn aandacht te trekken.”