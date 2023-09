Programma buitenlands voetbal | Engelse topclubs, Real Madrid en Bayern München vandaag in actie

Arnaut Danjuma voorkomt blamage Everton, Noni Madueke helpt Chelsea aan benauwde zege

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Everton in de tweede ronde van de League Cup aan een zwaarbevochten zege geholpen op Doncaster Rovers. Danjuma kroonde zich in Doncaster in de 88ste minuut tot matchwinner door de eindstand te bepalen: 1-2.