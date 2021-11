Programma Champions League | FC Barcelona en Manchester United wacht belangrijke avond

Video Vivianne Miedema trefzeker voor Arsenal in de Champions League, Beeren­steyn klopt Van de Donk

Vivianne Miedema heeft bijgedragen aan de zege van van Arsenal in de groepsfase van de Champions League tegen de Deense club HB Køge. De Londenaren wonnen met 3-0. Oranje-international Miedema kwam na een uur spelen in het veld en nam in de 88ste minuut de 3-0 eindstand voor haar rekening.

17 november