Programma Nations League deze week | Van Schotland-Oekraïne tot Engeland-Duitsland

Met samenvatting Tijdperk Graham Potter begint moeizaam bij Chelsea, Hakim Ziyech laat grote kans op winst liggen

Het tijdperk van de nieuwe Chelsea-manager Graham Potter is ronduit moeizaam begonnen, woensdagavond op Stamford Bridge. Tegen Red Bull Salzburg kwam de Londense ploeg niet verder dan 1-1. Invaller Hakim Ziyech was in de slotfase heel dichtbij, maar scoorde niet.

14 september