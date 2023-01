Programma, tussenstanden en uitslagen in Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Bundesliga

Met video Inter walst over AC Milan heen en pakt Italiaanse Supercup

Bekerwinnaar Inter heeft landskampioen AC Milan volstrekt kansloos gelaten in de strijd om de Italiaanse Supercup. In het King Fahd Stadium in Riyadh werd het 3-0 voor de ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De rechtsback bleef de hele wedstrijd op de bank, De Vrij viel zes minuten voor tijd in.

