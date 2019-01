Promes blinkt andermaal uit bij Sevilla met assist en doelpunt

Franco Vazquez wist twintig minuten voor tijd nog de 3-0 op het scorebord te zetten en Pablo Sarabia maakte er nog 4-0 van uit een penalty. Een penalty die werd versierd door Promes. De vleugelaanvaller, die afgelopen zomer over kwam van Spartak Moskou, ging al eerder in de wedstrijd gewillig naar de grond, maar toen wilde de scheidsrechter nog geen strafschop geven. In de 80ste minuut was het dan wel raak. Promes dook het strafschopgebied in en ging naar de grond nadat hij werd aangeraakt. Vlak voor tijd kreeg Sevilla opnieuw een penalty nadat Roque Mesa in de rug werd geduwd. Deze keer eiste uitblinker Promes zelf de bal op. De penalty werd in eerste instantie nog gemist, maar in de rebound kon de Nederlander hard raak schieten. Het betekende de eerste treffer in de Spaanse competitie voor Promes.



Door de ruime overwinning klimt Sevilla voor even over Real Madrid heen naar de derde plek met 36 punten. De Madrilenen hebben evenveel punten, maar komen morgen nog in actie tegen Espanyol. FC Barcelona leidt La Liga met 46 punten uit twintig duels, gevolgd door Atlético Madrid met 41 punten uit twintig duels.