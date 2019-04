Promes eindelijk weer trefzeker voor winnend Sevilla

Na een minuut of 54 stond nog altijd de beginstand op het scorebord, toen Promes de bal kreeg. Hij kreeg hem vervolgens terug na een één-tweetje en haalde uit. In eerste instantie had doelman Rayo-goalie Alberto Garcia een antwoord op de inzet van de Nederlander, maar in tweede instantie ging hij er toch in.Het was voor Promes alweer sinds eind januari geleden dat hij tot scoren kwam voor zijn club.



De ban was door de goal van Promes gebroken. Amper zeven minuten later stond het namelijk al 3-0 en uiteindelijk liep de ploeg uit Andalusië zelfs nog uit naar 5-0. De laatste treffer, die van Bryan Gil, was er een voor de recordboeken. Nog nooit scoorde in de hoogste Spaanse competitie een speler die in de 21ste eeuw geboren is. De jonge Spanjaard is geboren op 11 januari 2001.



Met deze zege herstelt Sevilla zich goed van de nederlaag van afgelopen weekend, tegen directe concurrent Getafe. Met die ploeg is het in een hevige strijd verwikkeld om de felbegeerde vierde plaats, die recht geeft op Champions League-voetbal. Getafe speelt later vanavond de lastige thuiswedstrijd tegen nummer 3 Real Madrid, dus Promes en Sevilla mogen hopen dat ze na vanavond weer vierde staan.