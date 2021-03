Promes scoort voor Spartak bij ruime zege op Krasnodar van Vilhena

Aleksandr Sobolev had in de tweede minuut al de 1-0 gemaakt voor Spartak en zes minuten later verdubbelde Promes de voorsprong al voor de tienvoudig kampioen van Rusland. Op aangeven van voormalig NEC-aanvaller Jordan Larsson, de zoon van Henrik Larsson, schoof Promes de bal in de verre hoek. Voor Promes betekende het zijn zestigste competitiegoal in Rusland. Het werd uiteindelijk 6-1 voor Spartak. Jordan Larsson scoorde zelf nog twee keer en ook Aleksandr Sobolev maakte er twee. Promes speelde in een vrije rol in de rug van de twee spitsen. Hij werd in de 70ste minuut vervangen door Jorrit Hendrix, die vorige maand de overstap maakte van PSV naar Spartak.



In zijn eerste periode bij Spartak (2014-2019) scoorde Promes in totaal 66 keer in 135 wedstrijden. Hij werd in het seizoen 2016/2017 kampioen met Spartak en werd in 2017 en 2018 uitgeroepen tot beste speler van de Russische Premier League.